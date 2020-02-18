"التعليم العالي" تعلن عن توفر منح دراسية في ماليزيا وبولندا

مقر وزارة التربية والتعليم العالي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر عدد من المنح الدراسية للعام 2020 - 2021 بالمجالات المختلفة في ماليزيا، والدراسات العليا في بولندا.



ودعت الوزارة، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.