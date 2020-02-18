كتائب القسام ترد على تهديد الاحتلال باغتيال السنوار وعيسى



وأضاف المصدر: "قادتنا مشاريع شهادة، وتلويح العدو لا يخيف أي طفل فلسطيني، وعلى قيادة العدو الفاشلة أن تجد حلا لبالونات غزة قبل أن تفكر بقرار لا تطيق دفع ثمن تبعاته".



وكانت مصادر صحفية إسرائيلية، قالت: "إن الوفد المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرا، عطل قراراً إسرائيلياً، باغتيال القياديين في حماس السنوار وعيسى، باعتبارهما مسئولان عن التصعيد الأخير في قطاع غزة".



وختم المصدر حديثه، بالقول: "أعلى ما في خيلهم يركبوا".



رام الله - دنيا الوطننقل موقع (فلسطين الان) المقرب من حركة حماس، عن مصدر في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، قوله: "إن الحديث عن اغتيال قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، والقيادي البارز في كتائب القسام مروان عيسى، يدل على عجز وإرباك الاحتلال، وهي رسائل فارغة".