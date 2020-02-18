شؤون فلسطينية

جامعة الخليل تصدر تنويهاً حول الحادث الذي تعرضت له التدفئة المركزية

جامعة الخليل تصدر تنويهاً حول الحادث الذي تعرضت له التدفئة المركزية
مقر جامعة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة جامعة الخليل، مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً، توضح فيه، الانفجار الذي وقع في خزان المياه الساخنة الخاصة بوحدة التدفئة المركزية، والذي أدى إلى إصابة عدد من الطلاب.

وجاء نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

تود جامعة الخليل أن توضح أن خزان المياه الساخنة الخاص بوحدة التدفئة المركزية قد تعرض لخلل فني مما أدى لإنفجاره وإصابة عدد من الطلبة بجروح طفيفة وحالة من التدافع والهلع بين الطلبة وقد تم نقل جميع هذه الحالات الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم وغادر معظمها المستشفى بسلام.

وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين فقد تم إخلاء الجامعة ثم باشرت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدني والجهات المختصة.

تود إدارة الجامعة أن تطمئن وتهنىء الجميع بالسلامة، وأن تتقدم بالشكر والتقدير الى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية وإلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس الذين كانوا على تواصل دائم مع إدارة الجامعة. كما وتتقدم بالشكر أيضاً الى جميع الأجهزة الأمنية والمدنية وجميع أصدقاء الجامعة الذين حضروا الى الجامعة  وعلى رأسهم عطوفة محافظ محافظ الخليل اللواء جبرين البكري والعقيد يزن بكر قائد الدفاع المدني في محافظة الخليل، وكذلك الى إدارات وطواقم مستشفيات الأهلي والميزان والهلال الأحمر الفلسطيني. والشكر موصول لجميع الذين تواصلوا مع الجامعة للإطمئنان عليها.

تؤكد إدارة الجامعة أن يوم غد الأربعاء الموافق 19/2/2020 هو يوم دوام طبيعي للعاملين والطلبة.

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