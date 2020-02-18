غداً.. الاحتلال يعيد مساحة الصيد لـ15 ميلاً و7000 تصريح للتجار

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رام الله - دنيا الوطن

أبلغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الجانب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأنها قررت إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى 15 ميلا بحريا، وذلك بدءاً من صباح غدٍ الأربعاء.



وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، لـ "دنيا الوطن": "إن سلطات الاحتلال قررت إعادة توسيع مساحة الصيد من مدينة الزهراء الى رفح، الى 15 ميلا بحريا، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الأربعاء، اما في باقي المناطق فستكون ستة أميال".



بدوره، قال ألموغ بوكير، مراسل القناة 13 الإسرائيلية: "تقرر بعد مشاورة أمنية، إعادة الإجراءات المدنية، حيث ستعيد "إسرائيل" ابتداءً من الغد، مساحة الصيد إلى 15 ميلًا بحريًا، كما تقرر زيادة عدد تصاريح التجار إلى 7000 تصريح".



وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت تقليص مساحة الصيد في بحق قطاع غزة، قبل عدة أيام، إلى 10 أميال بحرية، بسبب حالة التوتر الذي شهدها قطاع غزة.