دولي

القضاء الإسرائيلي يحدد موعداً لمحاكمة نتنياهو

القضاء الإسرائيلي يحدد موعداً لمحاكمة نتنياهو
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حدد القضاء الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موعداً لمحاكمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، بحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الجلسة الأولى من محاكمة نتنياهو، ستعقد يوم 17 آذار/ مارس المقبل، وذلك على خلفية قضايا الفساد والرشوة.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، قد وجه، خلال الاشهر الماضية، ثلاث تهم، لنتنياهو، وتتمثل في قضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والمعروفة اعلاميا باسم 1000 و2000 و4000.

أخبار ذات صلة

مستشفى &#34;ليشنشان&#34; بمدينة ووهان يشهد خروج أول اثنين من المصابين بفيروس كورونا

مستشفى "ليشنشان" بمدينة ووهان يشهد خروج أول اثنين من المصابين بفيروس كورونا

مسؤول بـ (ليكود): إسرائيل تعتزم تنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية

مسؤول بـ (ليكود): إسرائيل تعتزم تنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية

بالفيديو: إسرائيل تسعى لتطوير سيارة طائرة ستُحدث ثورة بطريقة نشر الجيش

بالفيديو: إسرائيل تسعى لتطوير سيارة طائرة ستُحدث ثورة بطريقة نشر الجيش

استطلاع للرأي: (أزرق أبيض) يُوسع الفجوة مع (الليكود) إلى ثلاثة مقاعد

استطلاع للرأي: (أزرق أبيض) يُوسع الفجوة مع (الليكود) إلى ثلاثة مقاعد

انطلاق مناورات عسكرية بقيادة أمريكية في موريتانيا

انطلاق مناورات عسكرية بقيادة أمريكية في موريتانيا

صدمة في أستراليا: ثلاثة من كل أربعة أشخاص تأثروا بالحرائق

صدمة في أستراليا: ثلاثة من كل أربعة أشخاص تأثروا بالحرائق

اليابان تختبر عقاراً خاصاً لعلاج (كورونا)

اليابان تختبر عقاراً خاصاً لعلاج (كورونا)

وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بفيروس (كورونا)

وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

&#34;الخارجية&#34;: (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

"الخارجية": (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

&#34;المالية&#34; بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

"المالية" بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

لوكسمبورغ: أوروبا لن تقبل خطة للسلام تتعارض مع معايير دولية متفق عليها

لوكسمبورغ: أوروبا لن تقبل خطة للسلام تتعارض مع معايير دولية متفق عليها

منوعات

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب &#34;خالد يوسف&#34;

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب "خالد يوسف"

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة &#34;كهربا&#34;

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة "كهربا"

عربي

مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق

مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق

الصحة المصرية تكشف حقيقة وُجود حالة إصابة ثانية بـ (كورونا)

الصحة المصرية تكشف حقيقة وُجود حالة إصابة ثانية بـ (كورونا)

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا