القضاء الإسرائيلي يحدد موعداً لمحاكمة نتنياهو

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

حدد القضاء الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موعداً لمحاكمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، بحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.



وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الجلسة الأولى من محاكمة نتنياهو، ستعقد يوم 17 آذار/ مارس المقبل، وذلك على خلفية قضايا الفساد والرشوة.



يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، قد وجه، خلال الاشهر الماضية، ثلاث تهم، لنتنياهو، وتتمثل في قضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والمعروفة اعلاميا باسم 1000 و2000 و4000.