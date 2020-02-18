شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني، عاطف أبو سيف، 19 اتفاقية في عدة حقول ثقافية من مشاريع الصندوق الثقافي الفلسطيني الدورة السادسة/ المرحلة الثالثة لمؤسسات وأفراد من مختلف محافظات الوطن.

وقال الوزير أبو سيف خلال حفل التوقيع الذي جرى في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور القائم بأعمال سفير النرويج لدى دولة فلسطين ايرلنج هوم: "يجمعنا اليوم الإبداع الفلسطيني والمبدعون الذين يؤلفون الخارطة الوطنية الثقافية الفلسطينية، من خلال إبداعهم، إن رؤيتنا في وزارة الثقافة تضعنا أمام مسؤولية وطنية هدفها دعم الإبداع الفلسطيني أينما كان تواجده، لا سيما وأن الثقافة عنصر أساسي لدعم الصمود والإرادة".

كما أشار إلى أهمية ودور الصندوق الثقافي الفلسطيني الذي أنشاته وزارة الثقافة من خلال التعاون مع الحكومة النرويجية من أجل تحقيق أهدافها في تطوير العمل الثقافي في فلسطين، وتعزيز المفاهيم الوطنية والديمقراطية في كل المجالات الثقافية في محاولة لدعم الهوية الثقافية والصمود في الوطن والمنفى، وإنهاء الاحتلال وحماية التراث الحضاري والثقافي في فلسطين.

وشكر الوزير أبو سيف الحكومة النروجية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني وطاقم الصندوق، كما شكر كل مبدع ومبدعة يحقق أو تُحقق لهذا الوطن ولشعبنا ولقضيتنا مكانًا عاليًا بين الأمم.

بدوره أثنى ايرلنج هوم على التعاون الفلسطيني النرويجي في إطار دعم المبادرات الثقافية، مشيراً إلى تطلعه لتوسيع الدعم، إيماناً بدور الثقافة  في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية، وترسيخ قيم السلام والحرية.

وأضاف: إن الحكومة النرويجية تحرص على دعم الصندوق الثقافي الفلسطيني الذي يساهم في تشكيل الحياة الثقافية الفلسطينية.

يذكر أن الصندوق الثقافي الفلسطيني سيوقع ثماني اتفاقيات في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.



















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