شؤون فلسطينية

عريقات يدعو دولاً أوروبية وست شركات أمريكية بالانسحاب من العمل بالمستوطنات

عريقات يدعو دولاً أوروبية وست شركات أمريكية بالانسحاب من العمل بالمستوطنات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدة دول أوروبية وشركات أمريكية، وتايلاندية، إلى الانسحاب فورًا من العمل في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

جاء ذلك بعد عقد عريقات اليوم الثلاثاء، اجتماعات منفصلة مع القنصل البريطاني العام فيليب هال، والقنصل الفرنسي العام رينيه توركواز، وممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، وسلمهم رسائل خطية لوزراء خارجيتهم، تدعوهم للعمل لسحب شركاتهم العاملة في المستوطنات الاسرائيلية الاستعمارية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما بعث عريقات رسائل لوزراء خارجية لوكسمبورغ وتايلاند بهذا الخصوص، اضافة إلى رسائل لست شركات أميركية تقوم بانتهاك فاضح للقانون الدولي بالعمل في المستوطنات الاسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة.

وطالب هذه الدول والشركات بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ووجوب الالتزام بها، مشددًا على أن العالم رفض "صفقة القرن" لشرعنة الاستيطان والضم ، وفرض الحقائق  الاحتلالية على الأرض، مؤكدا أن الشركات التى لن تنسحب من العمل في المستوطنات ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية والوطنية.                       

في سياق آخر، التقى عريقات سفير تركيا لدى دولة فلسطين أحمد ديمرير، وبحث معه آخر التطورات الحاصلة على ضوء طرح خطة شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن هذه ليست خطة أو تفاهم بين أميركا واسرائيل للسلام وإنما مشروع الضم والاستيطان يفرض بالقوة والإملاءات، وتعلنان صراحة معارضتهما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق لاهاي لعام 1949، وميثاق لاهاي لعام 1907، وميثاق روما لعام 1998 ودخل حيز التنفيذ عام2002، ومجرد الحديث عن ذلك يعتبر أمرًا غير واقعي ويزيد من الأوهام.

ونوه إلى أن إدارة الرئيس ترمب ونتنياهو تمارسان منطق القوة والإملاءات، في حين تتمسك دولة فلسطين ومن خلفها المجتمع الدولي بقوة المنطق والقانون وحل الصراعات بالطرق السلمية .

وأكد وجوب الإسراع بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام  على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا للقرارات الدولية ذات العلاقة.

أخبار ذات صلة

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

&#34;الخارجية&#34;: (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

"الخارجية": (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

&#34;المالية&#34; بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

"المالية" بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

الحية: حماس لديها قرار بعدم الانجرار للسجال الإعلامي مع فتح

الحية: حماس لديها قرار بعدم الانجرار للسجال الإعلامي مع فتح

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

&#34;الخارجية&#34;: (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

"الخارجية": (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

&#34;المالية&#34; بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

"المالية" بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

لوكسمبورغ: أوروبا لن تقبل خطة للسلام تتعارض مع معايير دولية متفق عليها

لوكسمبورغ: أوروبا لن تقبل خطة للسلام تتعارض مع معايير دولية متفق عليها

منوعات

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب &#34;خالد يوسف&#34;

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب "خالد يوسف"

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة &#34;كهربا&#34;

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة "كهربا"

عربي

مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق

مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق

الصحة المصرية تكشف حقيقة وُجود حالة إصابة ثانية بـ (كورونا)

الصحة المصرية تكشف حقيقة وُجود حالة إصابة ثانية بـ (كورونا)

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا