شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

"المالية" بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، عن إعادة فتح باب التسجيل الالكتروني للاستفادة من صرف مبلغ 1000 شيكل للرسوم الدراسية لطلبة الجامعات.

جاء ذلك في بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفيما يلي نص البيان:

استمراراً لجهودها في التخفيف عن الموظفين وذويهم، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها, تعلن وزارة المالية عن اعادة فتح باب التسجيل الالكتروني للاستفادة من صرف مبلغ 1000 شيكل للرسوم الدراسية لطلبة الجامعات، وذلك استكمالاً لدورة 2019 بدءً من يوم الأحد 23/2/2020 حتى الساعة 2 ظهراً من يوم الخميس الموافق 27/2/2020.

وذلك ضمن المعايير التي أعلنت مسبقاً حيث يحق للموظف نفسه(ابن، ابنة، زوج، زوجة، أب، أم) بالإضافة إلى الأخ والأخت (في حالة الإعالة) الاستفادة من هذه الدورة.

مع العلم أن المستفيدين من التسجيل لهذه الدورة هم طلبة الدبلوم والبكالوريوس فقط الدارسين في الجامعات المحلية التالية:
•الجامعة الاسلامية.
•جامعة الأقصى+كلية مجتمع الأقصى.
•جامعة فلسطين.
•جامعة الاسراء.
•جامعة غزة.
•جامعة الأمة.
•الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
•الكلية العربية للعلوم التطبيقية.
•الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.
•كلية فلسطين التقنية.
•كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية.
•كلية الصحابة.
•كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا.
•كلية الزيتونة للعلوم والتنمية.
•كلية تنمية القدرات المجتمعية.
ملاحظات هامة/
1-لن يتم قبول أي طلب بعد التاريخ المُعلن تحت أي ظرف.
2-الحد الأقصى للاستفادة هو طالبين لكل طلب.

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