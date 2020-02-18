رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبد الله والقاضي محمود ابو عياش، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل الأستاذ رامي الشيخ، المتهم ( ع،ا،خ) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم تبعاً للإدانة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة سنة.



وفي ذات السياق، أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي ماجد المشارقة والقاضي عمار قواسمة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة بيت لحم الأستاذة نورة براهمة، المتهم (م،م،ح) بتهمة السلب في طريق عام خلافا لأحكام المادة 402/3 من قانون العقوبات رقم16 لسنة1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة .