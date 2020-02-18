شؤون فلسطينية

الحية: حماس لديها قرار بعدم الانجرار للسجال الإعلامي مع فتح

الحية: حماس لديها قرار بعدم الانجرار للسجال الإعلامي مع فتح
خلال اللقاء مع الكتاب وصناع الرأي
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية إلى تحقيق أوسع قاعدة رفض رسمية وشعبية لمواجهة (صفقة القرن).

واعتبر خلال لقاء نظمته الدائرة الإعلامية مع الكتّاب وصناع الرأي في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أن الرد الفلسطيني الرسمي الراهن على (صفقة القرن) ليس على مستوى التحدي المطلوب، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا دولية مصدومة من هذا الرد، بما يتطلب العمل المشترك، وفي مختلف المسارات على قاعدة إسقاط هذه الصفقة، وفق ما نقل موقع (حماس) على الإنترنت.

وأشار الحية إلى أن الرفض الرسمي لـ (صفقة القرن) حتى الآن لم يتجاوز الإعلام، وأن المتطلبات الحقيقية لرفض الصفقة لم تحقق، مجددًا دعوة حركة حماس إلى التوافق وطنيًا على استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة الصفقة، تستند أولًا إلى الحق الفلسطيني، ثم إلى حالة الإجماع برفض هذه الصفقة، وإلى قوة الجماهير، مشددًا على أن لدى الشعب الفلسطيني من القوة، بحيث يمكن المراهنة عليه.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بتشكيل حالة ضغط شعبوي وضغط نخبوي من جميع الكتاب وأصحاب الأقلام الحرة ضد أي تلكؤ في مواجهة (صفقة القرن).

وقال: إن حركة حماس ماضية بكل قوة في مواجهة الصفقة، وبمختلف الوسائل المتاحة، مشددًا على أن الصفقة ستفشل طالما لا يوجد هناك مشروعية أو شرعية فلسطينية لها.

وحذر من خطورة أي تراجع في الموقف الرسمي من الصفقة، وقال: إن حركة حماس لديها قرار بعدم الانجرار إلى السجال الإعلامي مع حركة فتح، لكن ذلك لن يمنعنا من انتقاد أي سلوك يتعارض مع مواجهة الصفقة.

وأعرب رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس عن ترحيب الحركة بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة (صفقة القرن)، مؤكدًا استعداد حماس لدعمها بكل السبل، داعياً الجميع إلى تفعيل هذه الجهود المشتركة والوطنية الصادقة من أجل إسقاط صفقة ترامب نتنياهو وإفشالها.

وفي السياق ذاته وجه الحية انتقادات لاذعة لهرولة بعض الدول العربية تجاه التطبيع، وقال: للأسف أن البعض بات يرى في (الكيان الصهيوني) وكأنه "المسيح المخلص"، وبات يتسارع لفتح القنوات والتطبيع مع الاحتلال بوسائل مختلفة بما يساهم في انكشاف الموقف العربي، وتطبيق الصفقة على حساب حقوق شعبنا وأمتنا. 

وجدّد الحية التأكيد على حرص حركة حماس على علاقات سياسية جيدة مع جمهورية مصر العربية، وكل الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن زيارات رئيس الحركة إسماعيل هنية، تصب في هذا الهدف، وفي إطار التحشيد ضد (صفقة ترامب)، وفي طريق العمل على إفشالها.

أخبار ذات صلة

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

عريقات يدعو دولاً أوروبية وست شركات أمريكية بالانسحاب من العمل بالمستوطنات

عريقات يدعو دولاً أوروبية وست شركات أمريكية بالانسحاب من العمل بالمستوطنات

&#34;الخارجية&#34;: (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

"الخارجية": (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

&#34;المالية&#34; بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

"المالية" بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

الوزير أبو سيف يوقع 19 اتفاقية لدعم مشاريع ثقافية فنية

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

نابلس: الاحتلال يجرّف أراضي في جالود لربط مستوطنتين ببعضهما

&#34;الخارجية&#34;: (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

"الخارجية": (صفقة القرن) تُغذي إرهاب المستوطنين

&#34;المالية&#34; بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

"المالية" بغزة تعيد فتح باب التسجيل الالكتروني بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

مجدلاني: صفقة القرن ترتكز على رؤية اليمين المتطرف الحاكم بدولة الاحتلال

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

الفرا: دول أوروبية تُطالب بألا يترك حل الصراع بيد واشنطن

لوكسمبورغ: أوروبا لن تقبل خطة للسلام تتعارض مع معايير دولية متفق عليها

لوكسمبورغ: أوروبا لن تقبل خطة للسلام تتعارض مع معايير دولية متفق عليها

منوعات

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب &#34;خالد يوسف&#34;

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب "خالد يوسف"

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة &#34;كهربا&#34;

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة "كهربا"

عربي

مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق

مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق

الصحة المصرية تكشف حقيقة وُجود حالة إصابة ثانية بـ (كورونا)

الصحة المصرية تكشف حقيقة وُجود حالة إصابة ثانية بـ (كورونا)

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا