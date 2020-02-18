شؤون فلسطينية

تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة (أمازون) الأمريكية

تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة (أمازون) الأمريكية
أمازون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تحرك فلسطيني قانوني، ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية (Amazon) التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، ضمن أسس استيطانية عنصرية. 

ووفق البيان، باشرت وزارة الاقتصاد الوطني، التي ترأس اللجنة الوزارية (الاقتصاد، العدل، تكنولوجيا المعلومات) في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة، وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

وقالت صحيفة بريطانية، يوم السبت الماضي: إن الشركة العملاقة (أمازون) تقوم بابتزاز الفلسطينيين، بشأن تقديم خدمات الشحن المجاني.

وكشفت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة (أمازون) تقدم الشحن المجاني إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفقاً للقانون الدولي، ولكنها لا تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين إلا إذا أدرجوا إسرائيل بأنه بلدهم.

وأوضحت الصحيفة، خلال تحقيق موسع في الضفة الغربية، أن الشحن المجاني، يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولاراً، مشيرة إلى أن الشركة، بدأت نشاطها هناك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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