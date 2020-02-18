لوكسمبورغ: أوروبا لن تقبل خطة للسلام تتعارض مع معايير دولية متفق عليها





وأكد في تصريحات نقلها (تلفزيون فلسطين) الرسمي، أن أوروبا تسعى لاحترام القانون الدولي، وأنها لا تقبل إلا بخطة تتماشى مع المعايير الدولية، ومقبولة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وأضاف: "قررنا وضع هذه النقطة أي عملية السلام بالشرق الأوسط على جدول أعمال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، أي وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كنقطة رئيسية على جدول الأعمال للاجتماع المقبل في أذار/ مارس، وسنحضر له بشكل جيد".



وأشار إلى أن مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة لعملية السلام سوزانا تريستال، متواجدة الآن في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، لجمع ما هو مطلوب عبر تقرير مفصل ستعده، ومن ضمنها إجراء الانتخابات الإسرائيلية مطلع الشهر المقبل؛ كي تتم مناقشة الوضع بكامل التفاصيل".



وتابع: "هناك بعض الأطراف في إسرائيل طرحت ضم غور الأردن، وأنا لا أريد أن أذهب لابعد من ذلك بالحديث، عندما نضع جميع هذه النقاط على طاولة النقاش، ستحاول المجموعة الأوروبية أن تصل إلى موقف موحد، وهذا سيكون موضوع مهماً".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن: إن (صفقة القرن) ستكون على طاولة النقاش في اجتماع الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس المقبل.