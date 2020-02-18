مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق

صورة من الانفجار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، إن شخصاً مدنياً لقي مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة في سيارةٍ بمنطقة "باب مصلى" بالعاصمة السورية.



وكان انفجار شهدته العاصمة السورية، منذ قرابة أسبوع، حيث انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة، في منطقة حي المزة، دون أن يبلغ عن إصابات.