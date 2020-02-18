عورتاني يُطلع اتحاد المعلمين البريطاني على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني، لإطلاعهم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على التعليم.



وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، فقد أطلع الوزير، الوفد على واقع التحديات الماثلة أمام التعليم؛ بفعل الاحتلال، خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج)، واستهدافه المتواصل للطلبة والعاملين في المؤسسات التربوية، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة؛ لتوفير بيئة تعليمية آمنة، والحفاظ على الرواية الوطنية؛ عبر المناهج التعليمية، ورفد الطلبة بالقيم والمعارف.



وبحث عورتاني مع الوفد سبل توسيع التعاون المشترك؛ من خلال برامج توأمة المدارس الفلسطينية والبريطانية، وتبادل الزيارات العلمية والخبرات بين الطلبة والمعلمين في كلا البلدين، وتنفيذ نشاطات مشتركة تسهم في خدمة التعليم، مثمناً في الوقت ذاته مواقف اتحاد المعلمين المساندة، والداعمة للقضية الفلسطينية.



بدوره، أشار الوفد إلى أن هذه اللقاء، يندرج في إطار زيارته السنوية التي يجريها في فلسطين؛ بغية التواصل مع المؤسسات التربوية، ومتابعة البرامج المشتركة، مشيداً بالعلاقة مع "التربية" والتي تجسد عمق التعاون المشترك.