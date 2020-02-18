إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات غرب طولكرم

مواجهات - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب مصانع "جيشوري" الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب طولكرم.



وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا بمسيرة سلمية منددة بـ (صفقة القرن)، حيث أشعلوا الإطارات المطاطية، ورفعوا علم فلسطين على الأسلاك الشائكة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).