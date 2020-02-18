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الصحة المصرية تكشف حقيقة وُجود حالة إصابة ثانية بـ (كورونا)

الصحة المصرية تكشف حقيقة وُجود حالة إصابة ثانية بـ (كورونا)
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود حالة إصابة ثانية بفيروس (كورونا)، في البلاد.

ونفى خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، وجود حالة إصابة ثانية بفيروس (كورونا) المستجد، فيما دعت وزيرة الصحة، هالة زايد لتوخي الدقة في تناول مثل هذه الأخبار.

وقال: "جميع المصريين العائدين من (ووهان) الصينية، غادروا الحجر الصحي بسلام مع أسرهم آمنين سالمين"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما أكدت وزيرة الصحة، أن ما يتم تداوله من أخبار عن وجود حالة مريضة بفيروس (كورونا)، كانت موجودة وغادرت للصين، عار تماماً من الصحة.

وعلقت زايد: "أول مرة أسمع الكلام ده دلوقتي"، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي أن "أترك مسؤولياتي وأعطي توجيهات للعاملين بمتابعة الأخبار غير الرسمية، ونسير بمعلومات صحيحة، وبيانات موثقة، ونتابع من خلالها".

وأردفت: "هناك تنسيق بيننا وبين السفارة الصينية والحجر الصحي لدينا على درجة عالية من الكفاءة، وفى حالة اكتشاف حالة سيتم إذاعتها بكل شفافية".

وتسبب فيروس (كورونا) بمقتل نحو 1770، حتى اليوم، في الصين فقط. 

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