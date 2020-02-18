بالصور: 20 إصابة إثر انفجار بمولد نظام التدفئة المركزية بجامعة الخليل





وتابع: "طواقم الدفاع المدني، عملت مع جمعية الهلال الأحمر، على إجلاء الإصابات، ونقلها لمركبات الإسعاف، كما وقامت طواقم الدفاع المدني، والشرطة، بإخلاء طلاب الجامعة، وتأمين المكان، وتفقده.









رام الله - دنيا الوطنأصيب نحو 20 طالباً وطالبة، بجروح طفيفة، أربعة منهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى إصابات بالهلع والتدافع، إثر إنفجار في مولد نظام التدفئة المركزية في جامعة الخليل، اليوم الثلاثاء.وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن التحقيقات الأولية، تفيد بأن خللاً أصاب صمامات الأمان في "البويلر"، وبسبب ضغط المياه الساخنة، أدى لوقوع الانفجار.