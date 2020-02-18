شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر: عشرات حالات التسمم بالغاز في المنازل بنابلس

الهلال الأحمر: عشرات حالات التسمم بالغاز في المنازل بنابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء: إن طواقمها
تعاملت مع إصابة العشرات، بحالات التسمم بغاز أول أوكسيد الكربون في المنازل، نتيجة استخدام وسائل التدفئة، وعدم تهوية المنازل في مدينة نابلس.

وجددت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" مناشدتها للمواطنين بضرورة تهوية المنازل كل بضع ساعات؛ لتجنب التسمم والاختناق.






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