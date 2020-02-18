الهلال الأحمر: عشرات حالات التسمم بالغاز في المنازل بنابلس

تعاملت مع إصابة العشرات، بحالات التسمم بغاز أول أوكسيد الكربون في المنازل، نتيجة استخدام وسائل التدفئة، وعدم تهوية المنازل في مدينة نابلس.



وجددت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" مناشدتها للمواطنين بضرورة تهوية المنازل كل بضع ساعات؛ لتجنب التسمم والاختناق.















رام الله - دنيا الوطنقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء: إن طواقمها