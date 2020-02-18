مسؤول بـ (ليكود): إسرائيل تعتزم تنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية

قال مسؤول في حزب (ليكود) الحاكم في إسرائيل، اليوم: إن تل أبيب، تسعى لمنح المسلمين، الذين يعيشون في إسرائيل، أداء فريضة الحج في رحلات مباشرة مع السعودية.





وقال رئيس كتلة (ليكود) في (كنيست)، ميكي زوهر: إنه يعمل على منح المسلمين في إسرائيل إمكانية للتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج في رحلات مباشرة، وليس عبر الأردن.



واعتبر في تصريحات لموقع (بانيت)، أنه تم تحقيق تقدم في هذا المسار، وأن الأمر سيُحسم بتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معرباً عن اعتقاده بأن نتنياهو، سيتولى شخصياً متابعة هذا "الموضوع المهم" من أجل تذليل أية عقبات في وجهه، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقال زوهر: إن حزب (ليكود) يؤيد حرية العبادة والأديان.. لذلك أعمل أمام رئيس الحكومة على ضوء كونه نجح في بلورة اتصالات قريبة مع السعودية، كي يقوم بالاستفادة من هذه الاتصالات من أجل إتاحة الفرصة أمام الحجاج من مسلمي إسرائيل؛ للتوجه إلى السعودية في رحلات مباشرة، بسعر معتدل جداً".





وأوضح: أن المقصود، هو مبلغ يقدر بحوالي 5000 شيكل (1500 دولار تقريباً) وليس 30000 شيكل (8.8 ألف دولار) كما عرض مؤخراً" .



واتخذت إسرائيل في نهاية كانون الثاني/ يناير، قراراً يسمح لمواطنيها لأول مرة بزيارة السعودية، لتأدية الشعائر الدينية أثناء الحج والعمرة، أو في إطار رحلة عمل لا تتجاوز تسعة أيام.

رام الله - دنيا الوطن