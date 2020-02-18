شؤون فلسطينية

تفريغات 2005: سنخاطب الأمم المتحدة للضغط على الحكومة لحل قضيتنا

تفريغات 2005: سنخاطب الأمم المتحدة للضغط على الحكومة لحل قضيتنا
خاص دنيا الوطن
أكد الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أنهم بدؤوا بتنظيم سلسلة فعاليات، بعد انتهاء المهلة مع الحكومة الفلسطينية، لحل قضية ملف التفريغات، موضحًا أنهم قرروا مخاطبة الأمم المتحدة، من أجل الضغط لحل هذا الملف.

وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن": إن الحكومة، أخلّت بالاتفاق؛ لذا وجب الضغط أكثر لأنه لا أحد سيعطي أبناء التفريغات حقوقهم، وإنما يجب استردادها بقوة الضغط، لافتًا إلى أن عدة اجتماعات، أجريت بهدف تحديد جداول العمل، التي ستسير عليها مع مخاطبة الجهات الحاكمة في قطاع غزة، لأن الاعتصامات ستكون مفتوحة.

وأوضح، أن الفعاليات ستكون اعتصامات مفتوحة، ووقفات احتجاجية، وسيتم تسليم رسائل إلى أكثر من جهة، وهي الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، والقيادات والوزراء المحسوبين على غزة، وكذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وأشار أبو كرش إلى أن الموظفين العموميين، وموظفي التفريغات بقطاع غزة، أصبحوا مجردين من كافة حقوقهم، ومحاصرين من عدة اتجاهات، وهي: الحكومة، وسلطة النقد، والبنوك، ومؤسسات الإقراض، وغيرهم، كما أنه لم يتم تنفيذ وعودات إنهاء التقاعد المالي، ولم تعد الرواتب كاملة منذ 3 أعوام؛ لذا فإن استمرار هذا الوضع، يُهدد الحياة الاجتماعية والأسرية لكل موظف.

ولفت إلى أن الوعود التي قطعتها الحكومة، ولم تنفذها، كانت تهدف لإجهاض حراك الموظفين، وتخديرهم، لذلك فإن الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين، ستباشر عملها، بهدف الضغط لاستعادة حقوق الموظفين، وأسرهم.

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