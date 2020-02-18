شؤون فلسطينية

نتنياهو: إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءٌ لا يتجزأ من اتفاق بغزة إن حدث

نتنياهو: إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءٌ لا يتجزأ من اتفاق بغزة إن حدث
اثنان من كتائب القسام بجانب صورة لأحد الجنود المأسورين في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن شرط إعادة الأسرى الإسرائيليين، سيكون جزءاً لا يتجزأ من اتفاق تهدئة في غزة.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "لا أعرف هل سيكون اتفاق تهدئة في غزة، ولكن إذا حدث ذلك، سيكون شرط إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءاً لا يتجزأ منه".

وأضاف نتنياهو: أن حماس يجب أن تعلم أنه "إما الهدوء التام أو سنوجه لهم ضربة لم يحلموا بها".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في عملنا لا نضع في حساباتنا الجداول الزمنية السياسية ".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء الماضي: إن عائلات جنود إسرائيليين مأسورين في قطاع غزة، تستعد لإطلاق حملة عامة لإعادتهم.

وقال موقع (كان حدشوت): إن هناك تعاوناً بين عائلات الجنود شاؤول آرون، ومنجيستو، وهدار غولدين، حيث قرروا إطلاق حملة عامة لإعادة أبنائهم من قطاع غزة.

وتشترط حركة حماس الإفراج عن محرري صفقة "شاليط" الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد ذلك، للبدء في مفاوضات تبادل أسرى معها.

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