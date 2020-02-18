الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب: إن الأسرى في كافة المعتقلات، بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة سجون الاحتلال العقابية بحقهم، ودفاعا عن حقوقهم، التي كفلها القانون الدولي.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الحركة الأسيرة، اعتبرت أن إدراة سجون الاحتلال، تستغل أوضاع الحركة الأسيرة في إطار الدعاية للانتخابات الإسرئيلية المقررة

الشهر المقبل، الأمر الذي يرفضه كافة الأسرى.



وأوضح، أن الإجراءات العقابية التي أبلغت مصلحة سجون الاحتلال أسرى سجني (ريمون) و(النقب) بها تتمثل بـ تخفيض كمية الخبز، ومنعهم من إعداد الطعام بأنفسهم، بالإضافة إلى سحب 40 صنفاً من المشتريات في "الكنتينا" وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملونة، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية.