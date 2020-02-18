دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي "الرشاش" و"جبعيت" قرب قرية المغير

مستوطنون في قرية المغير - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، المواطنين في منطقتي "الرشاش" و"جبعيت" قرب قرية المغير شرق رام الله، إلى المشاركة في الاعتصام المفتوح، والإعلان عن لجنة حماية، للتصدي لهجمة الاحتلال ومستوطنيه .



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مئات المواطنين، تواجدوا الليلة الماضية في منطقتي الرشاش وجبعيت قرب المغير، ما حال دون تنفيذ الاحتلال لشق طريق بين الكتل الاستيطانية (شيلو) المقامة فوق أراضي قريتي المغير وترمسعيا، ومستوطنة (معالي فرايم) المقامة

فوق أراضي المواطنين في قرتي دوما وجالود شرق رام الله، بهدف ربط المستوطنتين، وصولاً لمنطقة الأغوار المهددة بالمصادرة.