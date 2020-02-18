زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

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رام الله - دنيا الوطن

افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة، اليوم، طريق المغير الشرقي، في محافظة رام الله والبيرة، برفقة محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ناصر قطامي.



وقال زيارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن وزارة الأشغال العامة، سعت لإعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي، وذلك نظراً لما تتعرض له المنطقة بشكل مستمر لهجمات المستوطنين، لذا فإن هذا المشروع يستهدف الهجمة الإستيطانية من خلال تعزيز صمود المواطنين على أرضهم بكافة السبل الممكنة، ودعم المزارعين من أجل الوصول إلى أرضهم مما يساعد في النمو الإقتصادي وتسهيل لحياة المواطنين".



من جهتها، أثنت غنام، على جهود عمل الوزارة المستمرة في مجال مشاريع الطرق والبنية التحتية، وسعيها المتواصل للنهوض بواقع الطرق في فلسطين وتوفير طرق آمنة للمواطنين، ودعم صمودهم أينما تواجدوا، مؤكدة على أهمية منطقة المغير وأحقيتها في تنفيذ هذه المشاريع، كونها قدمت الشهيد تلو الشهيد في سبيل الحفاظ والدفاع عن الأرض.



وشكر زيارة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية ناصر قطامي على جهوده المثمرة مع البنك الإسلامي للتنمية وتواصله المستمر في جلب تمويل للمشاريع في إطار خدمة المواطنين.



ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التي تم إبرام اتفاقيات بشأنها بالشراكة الفاعلة وتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغت قيمة المشروع 300 ألف يورو بطول 1.5 كم.