عاجل

  • نتنياهو: في عملنا لا نضع في حساباتنا الجداول الزمنية السياسية

  • نتنياهو:يجب أن تعلم حماس إما الهدوء التام أو سنوجه لهم ضربة لم يحلموا بها

  • نتنياهو: سيكون شرط إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءاً لا يتجزأ من اتفاق تهدئة في غزة

  • نتنياهو: لا أعرف هل سيكون اتفاق تهدئة في غزة أم لا

شؤون فلسطينية

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة، اليوم، طريق المغير الشرقي، في محافظة رام الله والبيرة، برفقة محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ناصر قطامي.

وقال زيارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن وزارة الأشغال العامة، سعت لإعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي، وذلك نظراً لما تتعرض له المنطقة بشكل مستمر لهجمات المستوطنين، لذا فإن هذا المشروع يستهدف الهجمة الإستيطانية من خلال تعزيز صمود المواطنين على أرضهم بكافة السبل الممكنة، ودعم المزارعين من أجل الوصول إلى أرضهم مما يساعد في النمو الإقتصادي وتسهيل لحياة المواطنين".

من جهتها، أثنت غنام، على جهود عمل الوزارة المستمرة في مجال مشاريع الطرق والبنية التحتية، وسعيها المتواصل للنهوض بواقع الطرق في فلسطين وتوفير طرق آمنة للمواطنين، ودعم صمودهم أينما تواجدوا، مؤكدة على أهمية منطقة المغير وأحقيتها في تنفيذ هذه المشاريع، كونها قدمت الشهيد تلو الشهيد في سبيل الحفاظ والدفاع عن الأرض.

وشكر زيارة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية ناصر قطامي على جهوده المثمرة مع البنك الإسلامي للتنمية وتواصله المستمر في جلب تمويل للمشاريع في إطار خدمة المواطنين.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التي تم إبرام اتفاقيات بشأنها بالشراكة الفاعلة وتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغت قيمة المشروع  300 ألف يورو بطول 1.5 كم.

أخبار ذات صلة

وكيل &#34;المالية&#34; بغزة: نشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي

وكيل "المالية" بغزة: نشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي

نتنياهو: إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءٌ لا يتجزأ من اتفاق بغزة إن حدث

نتنياهو: إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءٌ لا يتجزأ من اتفاق بغزة إن حدث

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي &#34;الرشاش&#34; و&#34;جبعيت&#34; قرب قرية المغير

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي "الرشاش" و"جبعيت" قرب قرية المغير

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان &#34;كلنا سوا&#34;

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان "كلنا سوا"

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

وزير العمل: إضراب المهن الصحية والطبية ممنوع بقرار رئاسي

وزير العمل: إضراب المهن الصحية والطبية ممنوع بقرار رئاسي

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي &#34;الرشاش&#34; و&#34;جبعيت&#34; قرب قرية المغير

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي "الرشاش" و"جبعيت" قرب قرية المغير

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان &#34;كلنا سوا&#34;

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان "كلنا سوا"

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع &#34;رام الله- القدس&#34; خلال شهر

وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع "رام الله- القدس" خلال شهر

القرعاوي: بدء &#34;ترسيم الخرائط&#34; أمر خطير لا يمكن تجاوزه

القرعاوي: بدء "ترسيم الخرائط" أمر خطير لا يمكن تجاوزه

منوعات

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب &#34;خالد يوسف&#34;

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب "خالد يوسف"

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة &#34;كهربا&#34;

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة "كهربا"

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: &#34;هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي&#34;

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: "هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي"

دينا الشربيني ترقص على أغنية &#34;جامدة بس&#34; لعمرو دياب

دينا الشربيني ترقص على أغنية "جامدة بس" لعمرو دياب

شاهد: لحظة مقتل الدي جي &#34;أندريه إيفانوف&#34;

شاهد: لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

عربي

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب