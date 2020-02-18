بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان "كلنا سوا"





وقال مدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني في تصريحات لـ

"دنيا الوطن": إن دعم الحملة هو جزء من مسؤوليتنا المجتمعية لدعم كل القطاعات التنموية، والحملة أتت بمناسبة اطلاق ماراثون فلسطين الذي يدعم الينك تنظيمه أيضا، والحملة تهدف لجمع تبرعات لدعم ذوي الإعاقة".





ومن جهته، قال مأمون عباسي، نائب مدير عام جمعية الهلال الأحمر: إن الحملة استمرار لحملات سابقة كانت أيضاً بالتعاون مع البنك فلسطين بشكل مشترك، من اجل العمل على توفير مساعدة لذوي الإعاقة، بخاصة السمعية والذهنية، بهدف توفير بعض الاحتياجات الضرورية لذوي الإعاقة، لكن الهدف العام نشر الوعي حول أهمية مشاركة تلك الفئة بالمجتمع.





وأوضحت، اعتدال اسماعيل، مديرة (ماراثون) فلسطين لـ "دنيا الوطن"، أن كل الماراثونات العالمية تتم لأهداف نبيلة وسامية، ونتنمى أن تكون هناك مشاركة من كل القطاعات في الماراثون القادم.





ويجدر الذكر أنه سيتم تنظيم المارثون في آذار/ مارس المقبل، بمشاركة متوقعة من آلاف العدّائين والعداءات والرياضيين من مختلف دول العالم.









رام الله - دنيا الوطنأطلق بنك فلسطين، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة ومنظمة (يونيسف) وجمعية الهلال الأحمر وهيئة الشباب والرياضة، حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة تحت عنوان "كلنا سوا"، وذلك خلال مؤتمر عقد ظهر اليوم الاثنين، بمقر البنك في رام الله.