فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل





وقالت الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنه تم إبلاغ الإسعاف والدفاع المدني، بشأن الانفجار، قبل أن يتم تحريك قوة للمكان، وإغلاق منطقة الحدث.





وأضافت أنه تم تسهيل تحرك الطواقم بالمكان ومحيطه، حيث نتج عن الانفجار عدد من الإصابات، وصفت بالبسيطة، إثر التدافع والهلع، وتم إخلاء الجامعة من الطلبة.





وشددت الشرطة على أنه جاري الكشف من قبل إدارة هندسة المتفجرات، وإدارة المباحث العامة، عن سبب الحادث.





رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء: إن انفجاراً وقع بنظام التدفئة المركزية بجامعة الخليل، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح طفيفة.