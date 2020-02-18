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شؤون فلسطينية

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل
أثناء الانفجار في جامعة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة، اليوم الثلاثاء: إن انفجاراً وقع بنظام التدفئة المركزية بجامعة الخليل، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنه تم إبلاغ الإسعاف والدفاع المدني، بشأن الانفجار، قبل أن يتم تحريك قوة للمكان، وإغلاق منطقة الحدث.

وأضافت أنه تم تسهيل تحرك الطواقم بالمكان ومحيطه، حيث نتج عن الانفجار عدد من الإصابات، وصفت بالبسيطة، إثر التدافع والهلع، وتم إخلاء الجامعة من الطلبة.

وشددت الشرطة على أنه جاري الكشف من قبل إدارة هندسة المتفجرات، وإدارة المباحث العامة، عن سبب الحادث.

 

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