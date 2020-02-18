عاجل

  • نتنياهو: في عملنا لا نضع في حساباتنا الجداول الزمنية السياسية

  • نتنياهو:يجب أن تعلم حماس إما الهدوء التام أو سنوجه لهم ضربة لم يحلموا بها

  • نتنياهو: سيكون شرط إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءاً لا يتجزأ من اتفاق تهدئة في غزة

  • نتنياهو: لا أعرف هل سيكون اتفاق تهدئة في غزة أم لا

شؤون فلسطينية

وزير العمل: إضراب المهن الصحية والطبية ممنوع بقرار رئاسي

وزير العمل: إضراب المهن الصحية والطبية ممنوع بقرار رئاسي
أطباء في الضفة الغربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة الحوار مع كافة النقابات، نصري أبو جيش، أن القانون واضح بمنع كل المهن الطبية والصحية منعاً باتاً من الإضراب، بقرار رئاسي صدر عام 2017.

وبيّن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه خلال الست سنوات الأخيرة، تم رفع علاوات لكثير من الموظفين أعضاء النقابات المهنية والبالغ عددهم 3400 عضو بزيادة تفوق عن الـ 100% و200% و150% بينما كافة الموظفين العموميين لم يتم رفع رواتبهم 1%، مشدداً على أنه الآن لن يتم رفع علاوة طبيعة العمل لأي نقابة دون أخرى، وأن النقابات كلها على قدم المساواة.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل دراسة قانون الخدمة المدنية المعدل، الذي يجري النقاش بشأنه، واعتمد في مجلس الوزراء بالقراءة الأولى.

وقال أبو جيش: إن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم، لاستكمال عملها وحوارها مع مختلف النقابات المهنية من أجل رفع توصياتها  لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم طلب عقد اجتماع مع نقابة الأطباء، لكنها لم تتجاوب مع الطلب، مؤكداً أن اللجنة الوزارية، ستواصل الحوار والنقاش مع كافة النقابات، وجاهزة للاستماع لمطالبهم.

وأوضح: أن النقابات المهنية رفعت في الآونة الأخيرة بعض المطالب النقابية، التي قد تكون محقة في جزء كبير منها، وغير محقة في بعضها، خاصة ما له علاقة بالجانب المالي.

وتابع أبو جيش: أن حوالي 18 نقابة قدمت خلال اللقاءات معها 75 مطلباً من الحكومة بدأت اللجنة الوزارية بدراستها، وطلبت من كافة النقابات تأجيل أي خطوات تصعيدية حتى نهاية الشهر الجاري؛ ليتسنى للجنة دراستها، لكن نقابة الأطباء لم تتجاوب مع ذلك، علماً أن اللجنة أجابت على ما يزيد عن 90% من مطالب النقابات الإدارية والنقابية، مبيناً فيما يتعلق بالمطلب المالي أن الوضع المالي في الحكومة لا يسمح الآن.

وأضاف وزير العمل: أن اللجنة قدمت ورقة من 17 صفحة، ترد فيها على مطالب كافة النقابات، وشكلت لجاناً فنية لمتابعة العمل.

وفيما يتعلق بتثبيت العقود، قال رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة الحوار مع النقابات، وزير العمل: إن هناك قراراً من الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص، نتيجة سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، منوهاً إلى أن الحكومة لديها عجز يزيد عن 600 مليون دولار في موازنتها للعام 2020.

أخبار ذات صلة

وكيل &#34;المالية&#34; بغزة: نشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي

وكيل "المالية" بغزة: نشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي

نتنياهو: إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءٌ لا يتجزأ من اتفاق بغزة إن حدث

نتنياهو: إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءٌ لا يتجزأ من اتفاق بغزة إن حدث

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي &#34;الرشاش&#34; و&#34;جبعيت&#34; قرب قرية المغير

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي "الرشاش" و"جبعيت" قرب قرية المغير

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان &#34;كلنا سوا&#34;

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان "كلنا سوا"

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي &#34;الرشاش&#34; و&#34;جبعيت&#34; قرب قرية المغير

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي "الرشاش" و"جبعيت" قرب قرية المغير

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان &#34;كلنا سوا&#34;

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان "كلنا سوا"

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع &#34;رام الله- القدس&#34; خلال شهر

وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع "رام الله- القدس" خلال شهر

القرعاوي: بدء &#34;ترسيم الخرائط&#34; أمر خطير لا يمكن تجاوزه

القرعاوي: بدء "ترسيم الخرائط" أمر خطير لا يمكن تجاوزه

منوعات

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب &#34;خالد يوسف&#34;

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب "خالد يوسف"

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة &#34;كهربا&#34;

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة "كهربا"

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: &#34;هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي&#34;

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: "هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي"

دينا الشربيني ترقص على أغنية &#34;جامدة بس&#34; لعمرو دياب

دينا الشربيني ترقص على أغنية "جامدة بس" لعمرو دياب

شاهد: لحظة مقتل الدي جي &#34;أندريه إيفانوف&#34;

شاهد: لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

عربي

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب