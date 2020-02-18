الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته



ودعا الشيوخي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الى الاستمرار في البرنامج التدريجي لتعزيز الاقتصاد الوطني وفك الارتباط ودعم المزارعين.



وطالب الحكومة الفلسطينية في جلستها الاسبوعية يوم الاثنين المقبل بإقرار وقف استيراد الحليب وجميع مشتقاته ومنتجاته من اسرائيل كخطوة هامة باتجاه استقلالية اقتصادنا الوطني وفك ارتباط اقتصادنا عن اقتصاد الاحتلال.



واكد انه ضمن خطوات فك الارتباط، يجب وقف استيراد الحليب الاسرائيلي ومشتقاته ومنتجاته كافة والتي أغرقت اسواقنا والحقت الاضرار البالغة بقطاع الابقار ومنتجاتها وباقتصادنا الوطني بشكل عام.



وأشار الشيوخي إلى أن قرار وقف استيراد الحليب الاسرائيلي ومشتقاته ومنتجاته سوف يعزز الناتج القومي الاجمالي ويحرر قطاع الابقار ويعزز الثروة الحيوانية لدينا ويستوعب نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل ويخفض من نسبة البطالة والفقر ويعزز من صمودنا فوق ارضنا الفلسطينية المستهدفة بالضم والتوسع والاستيطان وبرامج التهويد مما يساهم في انجاز خطوة مهمة من خطوات الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وفق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.



وأكد أن المقاطعة شكل من أشكال المقاومة الشعبية والمقاطعة واجب ديني ووطني وإنساني مقدس.



وأشار إلى دعوات وحملات المقاطعة المستمرة وإلى الحملة الإلكترونية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية التي أطلقتها مؤخراً اللجان الشعبية، واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، والتجمع الفلسطيني للوطن الشتات والعديد من الأطر والمؤسسات الوطنية والأهلية والشعبية الفلسطينية تحت شعار بالمقاطعة نسقط صفقة العار.











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي: إن وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومشتقاته ومنتجاته من إسرائيل يعيد الاعتبار لقطاع الابقار وللثروة الحيوانية ومنتجاتها وخطوة مهمة لتحرير قطاع الابقار وكافة القطاعات الحيوانية من تحت نير الاحتلال.