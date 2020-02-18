عاجل

  • نتنياهو: في عملنا لا نضع في حساباتنا الجداول الزمنية السياسية

  • نتنياهو:يجب أن تعلم حماس إما الهدوء التام أو سنوجه لهم ضربة لم يحلموا بها

  • نتنياهو: سيكون شرط إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءاً لا يتجزأ من اتفاق تهدئة في غزة

  • نتنياهو: لا أعرف هل سيكون اتفاق تهدئة في غزة أم لا

شؤون فلسطينية

وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع "رام الله- القدس" خلال شهر

وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع "رام الله- القدس" خلال شهر
رئيس الوزراء ووزير الأشغال يتفقدان شارع رام الله القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، أنه سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل شارع رام الله- القدس خلال شهر، معتبراً أن إعادة تأهيل هذا الشارع، إنجاز قياسي، سيساهم في حل الأزمة جزئياً.

كما أعلن زيارة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، عازمة على حل المشكلة جذرياً من خلال العمل على تنفيذ شارع موازٍ لشارع "رام الله القدس"، يمتد من سطح "مرحبا للرام وبشكل انسيابي، وبعرض خمسين متراً قريباً"، مشيراً إلى أنه جاري التحضير للتصاميم الخاصة بهذا الشارع، الذي من المقرر أن يتم البدء بتنفيذه خلال عام لحل أزمة المرور الخانقة نهائيًا.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تفقد الليلة الماضية سير العمل في إعادة تأهيل شارع "رام الله القدس" وقال: إن هذا الشارع مفصل أساسي من الجغرافيا الفلسطينية، وأن كل الطرق يجب أن تؤدي للقدس من الناحية الجغرافية والسياسية أيضاً.

وبخصوص المنحة التي قدمتها السعودية لإعادة إعمار الوحدات السكنية التي تضررت في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أشاد زيارة بأهمية الدعم السعودي المتواصل لشعبنا، مشيراً إلى أن الاجتماعات جارية بخصوص هذا الموضوع 
وبالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الدولية، حيث سيتم الإعلان خلال الأشهر القادمة عن البدء في تنفيذ الإعمار لنحو 250 وحدة سكنية جديدة.

أخبار ذات صلة

وكيل &#34;المالية&#34; بغزة: نشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي

وكيل "المالية" بغزة: نشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي

نتنياهو: إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءٌ لا يتجزأ من اتفاق بغزة إن حدث

نتنياهو: إعادة الأسرى الإسرائيليين جزءٌ لا يتجزأ من اتفاق بغزة إن حدث

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي &#34;الرشاش&#34; و&#34;جبعيت&#34; قرب قرية المغير

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي "الرشاش" و"جبعيت" قرب قرية المغير

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان &#34;كلنا سوا&#34;

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان "كلنا سوا"

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

وزير العمل: إضراب المهن الصحية والطبية ممنوع بقرار رئاسي

وزير العمل: إضراب المهن الصحية والطبية ممنوع بقرار رئاسي

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إجراءات إدارة السجون العقابية

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي &#34;الرشاش&#34; و&#34;جبعيت&#34; قرب قرية المغير

دعوات لتكثيف الاعتصام بمنطقتي "الرشاش" و"جبعيت" قرب قرية المغير

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

زيارة وغنام وقطامي يفتتحون طريق المغير الشرقي بتكلفة 300 ألف يورو

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان &#34;كلنا سوا&#34;

بنك فلسطين يُطلق حملة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة بعنوان "كلنا سوا"

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

فيديو: عدة إصابات في انفجار نظام التدفئة المركزي بجامعة الخليل

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

الشيوخي: ضمن خطوات فك الارتباط يجب وقف استيراد الحليب الإسرائيلي ومنتجاته

وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع &#34;رام الله- القدس&#34; خلال شهر

وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع "رام الله- القدس" خلال شهر

القرعاوي: بدء &#34;ترسيم الخرائط&#34; أمر خطير لا يمكن تجاوزه

القرعاوي: بدء "ترسيم الخرائط" أمر خطير لا يمكن تجاوزه

منوعات

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب &#34;خالد يوسف&#34;

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب "خالد يوسف"

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة &#34;كهربا&#34;

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة "كهربا"

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: &#34;هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي&#34;

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: "هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي"

دينا الشربيني ترقص على أغنية &#34;جامدة بس&#34; لعمرو دياب

دينا الشربيني ترقص على أغنية "جامدة بس" لعمرو دياب

شاهد: لحظة مقتل الدي جي &#34;أندريه إيفانوف&#34;

شاهد: لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

عربي

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

وزير سوداني: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب