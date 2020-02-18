وزير الأشغال: الانتهاء من إعادة تأهيل شارع "رام الله- القدس" خلال شهر



كما أعلن زيارة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، عازمة على حل المشكلة جذرياً من خلال العمل على تنفيذ شارع موازٍ لشارع "رام الله القدس"، يمتد من سطح "مرحبا للرام وبشكل انسيابي، وبعرض خمسين متراً قريباً"، مشيراً إلى أنه جاري التحضير للتصاميم الخاصة بهذا الشارع، الذي من المقرر أن يتم البدء بتنفيذه خلال عام لحل أزمة المرور الخانقة نهائيًا.



وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تفقد الليلة الماضية سير العمل في إعادة تأهيل شارع "رام الله القدس" وقال: إن هذا الشارع مفصل أساسي من الجغرافيا الفلسطينية، وأن كل الطرق يجب أن تؤدي للقدس من الناحية الجغرافية والسياسية أيضاً.



وبخصوص المنحة التي قدمتها السعودية لإعادة إعمار الوحدات السكنية التي تضررت في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أشاد زيارة بأهمية الدعم السعودي المتواصل لشعبنا، مشيراً إلى أن الاجتماعات جارية بخصوص هذا الموضوع

وبالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الدولية، حيث سيتم الإعلان خلال الأشهر القادمة عن البدء في تنفيذ الإعمار لنحو 250 وحدة سكنية جديدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، أنه سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل شارع رام الله- القدس خلال شهر، معتبراً أن إعادة تأهيل هذا الشارع، إنجاز قياسي، سيساهم في حل الأزمة جزئياً.