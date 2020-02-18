فلسطين تحصل على عضو مراقب رسمي بالحلف التعاوني الدولي (ICA)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

في إنجاز جديد لهيئة العمل التعاوني في فلسطين، ممثلة بنصري أبو جيش، وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، ويوسف الترك، رئيس هيئة العمل التعاوني وبعد جهود حثيثة، تم انضمام فلسطين ممثلة بالهيئة كعضو مراقب في الحلف التعاوني الدولي ICA منذ تاريخ 1/11/2019، بعد أن تم التواصل مع الجهات المختصة، واستكمال الإجراءات، ودفع الرسوم؛ لتصبح الهيئة، عضواً مراقباً رسمياً في الحلف.



وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، فمن المتوقع أن تعود هذه العضوية على الهيئة بمنافع كثيرة أهمها تمثيل فلسطين في أكبر منبر تعاوني عالمي مما يجعل الحركة التعاونية الفلسطينية تتمتع بعدة مزايا أهمها التشبيك عالميا مع المؤسسات التعاونية الداعمة للقطاع التعاوني، والمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالحركة التعاونية العالمية.



كما ستمكن هذه العضوية الهيئة من الحصول على المعرفة والمعلومات والاحصاءات التعاونية، والمشاركة في البرامج والفعاليات التدريبية للتعرف على أفضل الممارسات التعاونية العالمية.



جدير بالذكر، أن الحلف التعاوني الدولي ICA هو مؤسسة دولية غير ربحية تأسست عام 1895 بهدف تعزيز دور الجمعيات التعاونية الأعضاء من خلال العمل المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة، والعمل المنسق للنهوض بالحركة التعاونية في جميع أنحاء العالم.