أبو سيف: الاحتفال بمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية بنيسان المُقبل

وزير الثقافة عاطف أبو سيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف: إن مدينة بيت لحم

تستعد للاحتفاء بكونها عاصمة الثقافة العربية لعام 2020 لما تشكله من مكانة عالية بالحضارة العالمية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: أن الاحتفال الرسمي بمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية، سيكون في شهر نيسان/ أبريل المقبل، حيث سيشمل كافة أرجاء الوطن والشتات.



وتابع أبو سيف: أن الاحتفالات، ستضم عدداً كبيراً من الفعاليات، أهمها معرض الكتاب الوطني، إضافة لمعارض فنية متعددة في بيت لحم، وأخرى دينية.



وأشار وزير الثقافة إلى أن هناك لجنة فنية، تشكلت من عدة وزارات، تعمل على تصميم شعار خاص ببيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 ليتم اعتماده على كافة الأوراق الرسمية والمؤسسات الثقافية.