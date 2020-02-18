سلطة المياه تُوقع عقوداً لمشاريع مياه لتحسين جودة الخدمة للمواطن

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رام الله - دنيا الوطن

ضمن خطة سلطة المياه الفلسطينية التطويرية من أجل تطوير مصادر المياه والآبار العاملة في الضفة الغربية، والحفاظ عليها، فقد قامت سلطة المياه، بطرح عطاءات لمشاريع تأهيل بئر العيزرية، وتوريد وتركيب مضخة بئر مياه مخيم الفارعة، وعطاء تأهيل شبكة مياه مردا في محافظة سلفيت.



وبحسب ما وصل "دنيا الوطن" من معلومات، فقد قامت سلطة المياه بطرح عطاء إعادة تأهيل بئر مياه العيزرية، كمرحلة أولى لتطوير عمل البئر وزيادة الإنتاجية خلال فترة الصيف القادم، حيث تتلخص الأعمال في المرحلة الأولى على أعمال التغليف والتنظيف للبئر، وإجراء تجارب الضخ اللازمة لإجراء تأهيل كامل للبئر خلال الفترة المقبلة، علماً أنه تم توفير الموارد المالية اللازمة لهذه الأعمال.



كما طرحت عطاء توريد وتركيب مضخة مياه بئر مخيم الفارعة من خلال توفير المخصص المالي من خلال موازنة سلطة المياه، لتوريد وتركيب مضخة مياه غاطسة للبئر، الذي يغذي مخيم الفارعة بالمياه، ومن المتوقع إنهاء العمل بالمشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.



إلى جانب ذلك، تم توقيع عقد إعادة تأهيل شبكة مياه قرية مردا، والذي يأتي ضمن خطة سلطة المياه؛ للحفاظ على جودة المياه وتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين، حيث قامت سلطة المياه بتوقيع العقد مع المقاول بمبلغ يقارب 3 ملايين شيكل؛ لإعادة تأهيل شبكة المياه الداخلية في قرية مردا في محافظة سلفيت من خلال موازنتها التطويرية، حيث سيبدأ العمل بالمشروع خلال الأيام المقبلة، ويتوقع الانتهاء من كافة أعمال التأهيل قبل نهاية العام الحالي، ليساهم المشروع في تحسين خدمة المياه لأكثر من 2000 نسمة.