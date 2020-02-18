رفضاً لـ (صفقة القرن).. إقامة صلاة الجمعة بميدان الشهداء وسط نابلس



وقال منسق القوى الوطنية والفصائل في نابلس، نصر أبو جيش في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إن الاجتماع الأول سيعقد عند الساعة 11 صباحاً للجنة الوطنية لدعم الأسرى؛ لتحديد فعالية وطنية لدعم الأسرى، وخاصة المرضى، وتسليم رسالة للصليب الأحمر؛ لمطالبته بالقيام بدوره لحماية الأسرى.



وأضاف أبو جيش: أن الاجتماع الثاني، سيكون عن الساعة الثانية بعد الظهر، للجنة التنسيق الفصائلي؛ لمناقشة الوضع السياسي الراهن، وما يتعلق بـ (صفقة القرن) من أجل تحديد فعالية في أحد مواقع التماس مع الاحتلال، تأكيداً على رفض الصفقة التصفوية.



إلى ذلك، أكد منسق القوى الوطنية والفصائل في نابلس، أن صلاة

الجمعة، ستقام بميدان الشهداء وسط نابلس رفضا لـ (صفقة القرن)؛ ولتعزيز التمسك بالثوابت الوطنية، والالتفاف حول القيادة والرئيس محمود عباس.

رام الله - دنيا الوطنتعقد القوى والفصائل في محافظة نابلس، اجتماعين منفصلين اليوم؛ لبحث أوضاع الحركة الأسيرة، وآخر التطورات السياسية.