نزّال: استنهاض بالموقف الأوروبي لصالح خلق جبهة موازية للانحياز الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (فتح) في أوروبا، جمال نزال: إن
مواقف الاتحاد الأوروبي، تستند على الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وهذه مرجعيات، تعطي الفلسطينيين الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.
وأضاف نزال: أن ما يجري الآن، هو استنهاض للموقف الأوروبي لصالح خلق جبهة موازية للانحياز الأمريكي، الذي انتقل إلى تبني الرؤى والطروحات الإسرائيلية الكاملة.
قال المتحدث باسم حركة (فتح) في أوروبا، جمال نزال: إن
مواقف الاتحاد الأوروبي، تستند على الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وهذه مرجعيات، تعطي الفلسطينيين الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.
وبيّن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الاتحاد يواصل تشديده على حدود عام 67 كإطار لاستقلال فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية ولا يعترف بالاحتلال الإسرائيلي، وسيادته على أراضي دولة فلسطين.
وأضاف نزال: أن ما يجري الآن، هو استنهاض للموقف الأوروبي لصالح خلق جبهة موازية للانحياز الأمريكي، الذي انتقل إلى تبني الرؤى والطروحات الإسرائيلية الكاملة.
التعليقات