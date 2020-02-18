نزّال: استنهاض بالموقف الأوروبي لصالح خلق جبهة موازية للانحياز الأمريكي





وبيّن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الاتحاد يواصل تشديده على حدود عام 67 كإطار لاستقلال فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية ولا يعترف بالاحتلال الإسرائيلي، وسيادته على أراضي دولة فلسطين.



وأضاف نزال: أن ما يجري الآن، هو استنهاض للموقف الأوروبي لصالح خلق جبهة موازية للانحياز الأمريكي، الذي انتقل إلى تبني الرؤى والطروحات الإسرائيلية الكاملة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (فتح) في أوروبا، جمال نزال: إنمواقف الاتحاد الأوروبي، تستند على الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وهذه مرجعيات، تعطي الفلسطينيين الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.