عضو بـ "ثوري فتح": حماس ليس لديها أي رؤية وطنية لتجسيد الوحدة الوطنية



وأوضح الرجوب، أن تعزيز العمل في الميدان، يتحقق من خلال إقرار برنامج من القوى الوطنية؛ لتنفيذه في الميدان.

من جهة أخرى، شدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على أن إمعان إسرائيل في مصادرة الأراضي، وتوسيع الاستيطان، بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، بحاجة إلى مراجعة شاملة من كل القوى الوطنية والسياسية، وتوحيد جهود شعبنا في العمل بالميدان وتجسيد وحدة وطنية حقيقية لصالح شعبنا.