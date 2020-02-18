عضو بـ "ثوري فتح": حماس ليس لديها أي رؤية وطنية لتجسيد الوحدة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، اللواء أكرم الرجوب: إن حماس ليس لديها أي رؤية وطنية لتجسيد وحدة وطنية مع كل القوى السياسية على الأرض، لأن لديها رؤية أحدية الجانب، ولديها ثقافة الإقصاء، ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقود عملاً وطنياً، تعطي فيه الفرصة لكل القوى على الأرض، وفق تعبيره.
وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن هناك خطوطاً مفتوحة لحماس مع إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتسعى لتجسيد رؤيتها الحزبية، وليس مصلحة القضية الفلسطينية، ولا يمكنها التراجع عما هي ماضية فيه.
قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، اللواء أكرم الرجوب: إن حماس ليس لديها أي رؤية وطنية لتجسيد وحدة وطنية مع كل القوى السياسية على الأرض، لأن لديها رؤية أحدية الجانب، ولديها ثقافة الإقصاء، ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقود عملاً وطنياً، تعطي فيه الفرصة لكل القوى على الأرض، وفق تعبيره.
وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن هناك خطوطاً مفتوحة لحماس مع إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتسعى لتجسيد رؤيتها الحزبية، وليس مصلحة القضية الفلسطينية، ولا يمكنها التراجع عما هي ماضية فيه.
وبيّن الرجوب أن المؤشرات واضحة، بأنها تعلن موقفاً سياسياً ضد (صفقة القرن) ولكنها على الأرض ذاهبة باتجاه آخر، مختلف عن الرؤية الوطنية لحل القضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، شدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على أن إمعان إسرائيل في مصادرة الأراضي، وتوسيع الاستيطان، بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، بحاجة إلى مراجعة شاملة من كل القوى الوطنية والسياسية، وتوحيد جهود شعبنا في العمل بالميدان وتجسيد وحدة وطنية حقيقية لصالح شعبنا.
وأوضح الرجوب، أن تعزيز العمل في الميدان، يتحقق من خلال إقرار برنامج من القوى الوطنية؛ لتنفيذه في الميدان.
وأوضح الرجوب، أن تعزيز العمل في الميدان، يتحقق من خلال إقرار برنامج من القوى الوطنية؛ لتنفيذه في الميدان.
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