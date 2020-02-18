شاهد: قوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وداهمت عدداً من المنازل، وحاصرت مدرستها.



وأفاد مواطنون من القرية، بأن قوات الاحتلال، اعتلت أسطح عدة منازل، وروعت ساكنيها، وحجزت المارة، والمتوجهين إلى أماكن عملهم، كما اعتلت سطح منزل قريب من مدرسة القرية، وشرعت بتصوير الطلبة.



وتغلق قوات الاحتلال، مدخل البلدة الرئيسي، لليوم السابع على التوالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من جهة أخرى، استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، لمقابلة مخابراتها، فيما اعتقلت شاباً من مخيم جنين، على حاجز عسكري.







رام الله - دنيا الوطن