شؤون فلسطينية

يتقدمهم المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

يتقدمهم المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
يهودا غليك بالأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم، عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو (كنيست) الإسرائيلي، المتطرف إيهودا غليك.

وأفاد شهود عيان، بأن المتطرف غليك، اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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