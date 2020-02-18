الاحتلال الإسرائيلي يهدم بركساً للخيول في جبل المكبر بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركساً عبارة عن اسطبل للخيول، وحفرة امتصاصية في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت البلدة، وهدمت البركس والحفرة الامتصاصية، وهما يعودان للمواطن أحمد وراد الزعاترة.
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركساً عبارة عن اسطبل للخيول، وحفرة امتصاصية في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت البلدة، وهدمت البركس والحفرة الامتصاصية، وهما يعودان للمواطن أحمد وراد الزعاترة.
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