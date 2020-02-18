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شؤون فلسطينية

السوسي: (الفساقي) مُباحة في الإسلام بشروط ويجوز فتح المقابر المغلقة بعد 40 عامًا

السوسي: (الفساقي) مُباحة في الإسلام بشروط ويجوز فتح المقابر المغلقة بعد 40 عامًا
مقبرة الشعف بغزة
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد ماهر السوسي، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة الإسلامية في غزة، أنه يفضل في الشرع، أن يكون لكل ميت قبر خاص به، ومستقل عن أي ميت آخر، ولكن الدفن في الفساقي، وهي الغرف التي تكون تحت الأرض، وتضم أكثر من قبر، لا بأس به.

وقال السوسي، خلال رده على تصريحات أدلى بها محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، والذي دعا للاعتماد على النظام القديم في دفن الموتى، والذي كان سائدًا قبل عقود، وهو نظام الـ (فُسقية)، حيث قال أستاذ الفقه المقارن: إنه لا بأس في دفن الموتى بالفساقي، ولكن ليس أفضل من الدفن في المقابر الفردية.

وأوضح، أنه إذا كانت هنالك مصلحة عامة، ولجمهور الناس في فتح الفساقي، فلا يوجد إشكالية من وجهة نظر الإسلام في ذلك، مستدركًا: "لكن إذا لم يكن هنالك مصلحة، والأمور ميسرة، ويتم دفن كل شخص بقبر منفرد، فهذا الأولى".

وحول شروط الشرع في إزالة المقابر القديمة، أشار إلى أنه لا تزال أي مقبرة قبل 40 عامًا من دفن آخر ميت فيها، وهذا حتى يُنفذ يحتاج لمتابعة دقيقة، وكذلك أن تكون المقبرة مغلقة طوال الـ 40 عامًا، ولا يتم الدفن لمن يشاء.

وأضاف: "أي مقبرة مرّ عليها 40 عامًا عند آخر متوفٍ بها، يجوز نبشها، أو إعادة ترميمها من جديد، وجعلها مقبرة جديدة وإعادة الدفن فيها، أو حتى إزالتها مطلقًا لاستغلالها لمشاريع أخرى، ولكن الوضع المشاهد بغزة أنك لا تستطيع أن تجزم أنه يوجد مقبرة مغلقة بقرار البلدية أو الأوقاف، لم يدفن فيها أشخاص قبل فترة قصيرة، لأن بعض الناس يدفنون موتاهم بطريقة غير قانونية، وهذا يعني أنه يوجد قبور لا تستطيع إزالتها، ولم يمر عليها 40 عامًا".

وقال السوسي: إنه يوجد بغزة مقابرة عديدة، وتحتل مواقع حيوية ومهمة بالمدينة، مثل مقبرة المعمداني، وسط مدينة غزة، وكذلك المقبرة التي تقع خلف مستوصف الصوراني في الشجاعية، وأيضًا المقبرة القريبة من سوق الجمعة شرق مدينة غزة، هذه المناطق بها اكتظاظات واضحة وحركة نشطة، فالأصل ألا يكون في هذه الأماكن مقابر بوقتنا الحالي.

وتابع: "الأصل في هذه المقابر، أنها أغلقت منذ عقود، وتوبعت متابعة حثيثة، خصوصًا وأن مدينة غزة بحاجة لأراضي للبناء عليها والسكن فيها، ويمكن دفن الموتى في أماكن أخرى، مثل المنطقة الشرقية ما بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى، هذه مناطق بها أراضٍ عديدة تصلح لأن تكون مدافن، بعيدًا عن السكان والعمران والازدحامات".

يشار إلى أن (الفساقي) هي غرف تكون داخل المقبرة، ويتم فيها دفن أكثر من شخص، ويوجد بمدينة غزة عدد منها في المقابر التاريخية مثل مقبرة المعمداني وسط المدينة، فيما يسود هذا النظام في جمهورية مصر العربية.

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