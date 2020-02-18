من مستحقات الموظفين.. "التنمية" بغزة تصرف غداً تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

صرف رواتب - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عن بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة" من مستحقات موظفي الحكومة بالقطاع، لصالح الأسرة الفقيرة والمحتاجة، وذلك بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء عبر مكاتب البريد.



وقالت الوزارة: إنه سيتم صرف التبرعات للأسر المشمولة ضمن المعايير التي تنطبق عليها وهي: لا تحصل على مخصصات الوزارة، ولم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، ولا تملك مصدر دخل.



وذكرت أنها قامت بإبلاغ الأسر، لاستلام المبالغ المخصصة لهم، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.