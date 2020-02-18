قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم منزله

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، مواطنًا من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، على هدم منزله ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص.



وأوضح المقدسي، منتصر صلاح شقيرات، أنه اضطر لهدم منزله المكون من طابقين بيده، حيث أمهلته بلدية الاحتلال، حتى الليلة لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم هي بذلك، ثم تفرض عليه أجرة الهدم لطواقم البلدية، والقوات المرافقة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



يذكر أن جرافات الاحتلال، قامت بهدم منزل شقيرات قبل أشهر.