كتاب من الجامعة العربية الأمريكية لمجلس الوزراء بشأن برنامج "دكتور بصريات"











رام الله - دنيا الوطناعتصم موظفو الجامعة العربية الأمريكية، ومجلس اتحاد الطلبة، ونقابة العاملين، أمس الاثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجاً على محاولات إيقاف برنامج "دكتور بصريات" الذي اعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.وسلّم المعتصمون كتاباً إلى مجلس الوزراء، بشأن اعتراض نقابة الأطباء، وجمعية أطباء العيون، على هذا التخصص الجديد.وفيما يلي نص الكتاب الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:دولة الأخ الدكتور محمد اشتية حفظه الله،،،رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني..تحية الوطن والبناء..كنا وما زلنا معاً في خندق واحد؛ لمواجهة الاحتلال الغاشم، حيث يتعرض أبناء شعبنا لانتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني، وفي الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة للالتحام والوحدة، نتعرض لهجمة من إخواننا في جمعية أطباء العيون، وبدعم من نقابة الأطباء؛ لإيقاف برنامج "دكتور بصريات" الذي نعد له من سنوات، وبالتنسيق والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة، بما فيهم نقابة الأطباء.وإننا في الجامعة العربية الأمريكية- جامعة الكل الفلسطيني- نُؤمن أنه ومن خلال العلم، نستطيع بناء مؤسساتنا الوطنية، ونساهم في إفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، وإننا نسعى لتهيئة الظروف الصحية الأفضل لأبناء شعبنا، والوصول إلى أعلى مستويات الخدمات الصحية المتكاملة، دون النظر إلى المصالح الخاصة لجهات محددة.كما أن الجامعة، تسعى دوماً للحصول على أفضل التخصصات العلمية النوعية، بما يتناسب مع سوق العمل الفلسطيني، والتي تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية لأبناء شعبنا، ورفع اسم دولة فلسطين في جميع المحافل محلياً وعالمياً.لقد تم اعتماد برنامج "دكتور بصريات" من وزارة التعليم العالي، ومصادقة وزارة الصحة عليه، وذلك بناءً على إحصائيات دقيقة تشير إلى الحاجة الماسة للكشف المبكر عن أمراض العيون، والوقاية من الأمراض التي تؤدي إلى فقدان البصر، وخاصة في المناطق المهمشة، وهو برنامج بصريات يتبع نقابة البصريات فقط، ولا يتعارض مع طب العيون، بل على العكس، فإنه يتكامل ويتشارك معه لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية في مجال صحة العيون، وهي نفس حالة دكتور صيدلي، يتبع نقابة الصيادلة، وليس نقابة الأطباء.لقد كان اعتماد هذا البرنامج مشروطاً من وزارة التعليم العالي باستكمال الشروط والصلاحيات من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع نقابة البصريات، وقد تم ذلك، وأوعز لنا بفتح البرنامج من قبل وزارة الصحة، ومن ثم تم التنسيق لاجتماع تحديد الصلاحيات في مبنى وزارة الصحة بتاريخ 9/2/2020، والتي رفضت فيه نقابة الأطباء، وجمعية العيون، حضور اجتماع تحديد صلاحيات خريجي البرنامج، فالسؤال.. لماذا هذه الإضرابات؟ والحرب القائمة لتعليق العمل بهذا البرنامج؟إننا وبعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية، نرفض أي تعليق للعمل في هذا البرنامج، ومنفتحون على الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة؛ للتوصل إلى حلول واتفاقات، تخدم أولاً وأخيراً صحة المواطن الفلسطيني.وأخيراً.. فإن تخصص دكتور بصريات، موجود في أكثر من 14 دولة بالعالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وكندا وأستراليا، وكما تطرحه جامعتان في السعودية، وهناك ما يزيد عن 37 جامعة عالمية، تطرح هذا البرنامج، مع العلم بأن وزارة التعليم العالي الفلسطينية، قد سبق وأن عادلت شهادة لخريجة من أحد هذه الجامعات عام 2016 بمسمى "دكتور بصريات" فوجوده في فلسطين، يشكل إضافة نوعية لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى العيون في فلسطين.المجد لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا البواسل، وعاشت فلسطين حرة أبية.