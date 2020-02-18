دولي

استطلاع للرأي: (أزرق أبيض) يُوسع الفجوة مع (الليكود) إلى ثلاثة مقاعد

استطلاع للرأي: (أزرق أبيض) يُوسع الفجوة مع (الليكود) إلى ثلاثة مقاعد
انتخابات إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، نتائج استطلاع للرأي، كشف توسيع حزب (أزرق أبيض) برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، الفجوة مع حزب (الليكود) إلى ثلاثة مقاعد. 

وأجرت الاستطلاع (القناة 13)، حيث يتوقع حصول حزب غانتس على 36 مقعدًا مقابل 33 مقعدًا لحزب (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو. 

وتراجعت قوة حزب (العمل- جيسر- ميرتس)، مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة، من 10 مقاعد إلى ثمانية، فيما ترتفع قوة (يمينا) من ستة مقاعد، في الاستطلاع السابق إلى سبعة مقاعد. 

يشار إلى أن الانتخابات الإسرائيلية، ستجرى في الثاني من آذار/مارس المقبل، حيث تستعد الأحزاب الإسرائيلية للترشح للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

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