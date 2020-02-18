بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا





وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا، جاء من محافظة حلب بغرب البلاد، والتي شهدت قتالاً عنيفاً في الأيام الأخيرة.



وأضاف: أن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة، كانوا أطفالاً.

وأضافت وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء: أن هذا النزوح بدأ منذ الأول من كانون الأول/ ديسمبر، منهم 40 ألفاً خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.