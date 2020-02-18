بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا
رام الله - دنيا الوطن
فرّ نحو 875 ألف سوري، معظمهم من النساء والأطفال، أمام هجوم القوات الحكومية المدعومة من روسيا، على شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة، حسب ما ما ذكرت الأمم المتحدة.
فرّ نحو 875 ألف سوري، معظمهم من النساء والأطفال، أمام هجوم القوات الحكومية المدعومة من روسيا، على شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة، حسب ما ما ذكرت الأمم المتحدة.
وأضافت وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء: أن هذا النزوح بدأ منذ الأول من كانون الأول/ ديسمبر، منهم 40 ألفاً خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.
وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا، جاء من محافظة حلب بغرب البلاد، والتي شهدت قتالاً عنيفاً في الأيام الأخيرة.
وأضاف: أن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة، كانوا أطفالاً.
وأضاف: أن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة، كانوا أطفالاً.
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