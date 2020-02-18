عربي

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا
الاتحاد الأوروبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط؛ لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا، وذلك بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها.

وقال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو للصحفيين، عقب اجتماع في بروكسل: "اتفقنا جميعاً على بدء مهمة تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا"، مشيراً إلى حظر فرضته الأمم المتحدة في 2011 على إرسال أسلحة لليبيا، ولكنه الآن يواجه عدم التزام بشكل كبير، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال دبلوماسيون: إن سفن الاتحاد الأوروبي، ستفتش السفن المريبة في شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح، بعيداً عن طرق الهجرة، وذلك في حل وسط لتهدئة مخاوف النمسا من أن تؤدي أي مهمة بحرية إلى وصول مزيد من المهاجرين إلى أوروبا.

وعبّر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية آذار/ مارس، مضيفاً: أنه لا يمكن توقع قيام الاتحاد الأوروبي، بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا، والتي ما زال يتم عبرها توريد المدفعية.

وقال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج: إن هذا مقبول ولكنه أضاف أن فيينا ستظل منتبهة لأي مؤشر إلي أن هذه المهمة، التي يستغرق بدؤها عدة أسابيع، تجذب مهاجرين إلى أوروبا.

أخبار ذات صلة

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

الخارجية الأردنية تُعلّق على مد إسرائيل للقطار السريع بين تل أبيب والقدس

الخارجية الأردنية تُعلّق على مد إسرائيل للقطار السريع بين تل أبيب والقدس

وثيقة &#34;لمكافآت ضخمة&#34; لمذيعي قناة الجزيرة تثير الجدل.. وعلا الفارس تُغرد: &#34;توقعت مليون&#34;

وثيقة "لمكافآت ضخمة" لمذيعي قناة الجزيرة تثير الجدل.. وعلا الفارس تُغرد: "توقعت مليون"

قيس سعيد: حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة عند عدم منح الثقة للحكومة

قيس سعيد: حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة عند عدم منح الثقة للحكومة

الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

وفد من &#34;الجنائية الدولية&#34; يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

وفد من "الجنائية الدولية" يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

من مستحقات الموظفين.. &#34;التنمية&#34; بغزة تصرف غداً تبرعات مبادرة &#34;عيلة واحدة&#34;

من مستحقات الموظفين.. "التنمية" بغزة تصرف غداً تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم منزله

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم منزله

كتاب من الجامعة العربية الأمريكية لمجلس الوزراء بشأن برنامج &#34;دكتور بصريات&#34;

كتاب من الجامعة العربية الأمريكية لمجلس الوزراء بشأن برنامج "دكتور بصريات"

عوض الله: اللقاءات التطبيعية خيانة صريحة لتضحيات شعبنا

عوض الله: اللقاءات التطبيعية خيانة صريحة لتضحيات شعبنا

فروانة: الاحتلال يعمل لعودة الأوضاع بالسجون للبداية وإعادة مرحلة &#34;نعم يا سيدي&#34;

فروانة: الاحتلال يعمل لعودة الأوضاع بالسجون للبداية وإعادة مرحلة "نعم يا سيدي"

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً عند الحدود جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً عند الحدود جنوب قطاع غزة

الكشف عن حالة الطرق بقطاع غزة اليوم الثلاثاء

الكشف عن حالة الطرق بقطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة &#34;كهربا&#34;

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة "كهربا"

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: &#34;هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي&#34;

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: "هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي"

دينا الشربيني ترقص على أغنية &#34;جامدة بس&#34; لعمرو دياب

دينا الشربيني ترقص على أغنية "جامدة بس" لعمرو دياب

شاهد: لحظة مقتل الدي جي &#34;أندريه إيفانوف&#34;

شاهد: لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: &#34;افتكرناها دينا الشربيني&#34;

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: "افتكرناها دينا الشربيني"

عربي

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

بسبب هجوم القوات الحكومية.. نزوح نحو 875 ألف سوري لشمال غرب سوريا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

الخارجية الأردنية تُعلّق على مد إسرائيل للقطار السريع بين تل أبيب والقدس

الخارجية الأردنية تُعلّق على مد إسرائيل للقطار السريع بين تل أبيب والقدس