الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا



وقال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو للصحفيين، عقب اجتماع في بروكسل: "اتفقنا جميعاً على بدء مهمة تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا"، مشيراً إلى حظر فرضته الأمم المتحدة في 2011 على إرسال أسلحة لليبيا، ولكنه الآن يواجه عدم التزام بشكل كبير، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال دبلوماسيون: إن سفن الاتحاد الأوروبي، ستفتش السفن المريبة في شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح، بعيداً عن طرق الهجرة، وذلك في حل وسط لتهدئة مخاوف النمسا من أن تؤدي أي مهمة بحرية إلى وصول مزيد من المهاجرين إلى أوروبا.



وعبّر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية آذار/ مارس، مضيفاً: أنه لا يمكن توقع قيام الاتحاد الأوروبي، بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا، والتي ما زال يتم عبرها توريد المدفعية.







وقال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج: إن هذا مقبول ولكنه أضاف أن فيينا ستظل منتبهة لأي مؤشر إلي أن هذه المهمة، التي يستغرق بدؤها عدة أسابيع، تجذب مهاجرين إلى أوروبا.

رام الله - دنيا الوطناتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط؛ لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا، وذلك بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها.