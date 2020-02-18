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اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

اختيار الدوحة مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
العاصمة القطرية الدوحة
رام الله - دنيا الوطن
تم اختيار العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لأن تكون مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك، إثر توقيع قطر، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لتوفير إطار تعاون وتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب.

وأوضح رئيس المجلس، أحمد آل محمود، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن إنشاء المكتب في الدوحة، يأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب، ومعالجة جذوره وأسبابه".

وتقضي المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بدخول مجلس الشورى القطري، والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة؛ لإنشاء "مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" يكون مقره الدوحة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وأضاف آل محمود، أنه "تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت".

ونوه رئيس المجلس القطري، إلى دور البرلمانات الجوهري في منع الإرهاب ومكافحته لقيامها بوظائف أساسية بِسَن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الموازنات، ومراقبة أعمال الحكومات، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب.

ويأتي في مقدمة مهمات المكتب، أنه "يقوم بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم؛ لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها".

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