صحيفة: اتصالات لطرح مبادرة أوروبية عربية بديلة لـ (صفقة القرن)





وقدرت مصادر سياسية في ميونخ، أن أي مبادرة في الاتجاه المتعدد الأطراف، لن تكون فورية، طالما لا توجد أزمة ملحوظة على الأرض، وفق الصحيفة.





وقدر اشتية والصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الحملة الانتخابية الإسرائيلية، تؤثر على القدرة على اتخاذ القرارات في الموضوع، وبالتالي يجب انتظار نهايتها.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن مسألة طرح مبادرة أوروبية عربية، بديلة لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، طرحت خلال نقاش في اجتماع، عقده وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، على هامش مؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ بألمانيا.وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان: إن بلاده مستعدة "لمرافقة جهود السلام في إطار القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والمفاوضات بين الجانبين، على أساس حل الدولتين، مع القدس كعاصمة لهما".ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأردني، أيمن صفدي، الذي شارك في هذا النقاش قوله: "سنرى الآن كيف ستسير الأمور، وهناك كل أنواع المقترحات"، داعياً خلال الاجتماع، المجتمع الدولي إلى أخذ زمام الأمور "لمناقشة الحل في إطار الشرعية الدولية"، مؤكدًا: "هذه لحظة حرجة، علينا جميعًا أن نشارك".وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد شتية، قال: إن عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية- الإسرائيلية، يجب أن يعالج الأزمات الإقليمية الأخرى، مثل المشكلة السورية.