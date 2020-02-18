الكشف عن حالة الطرق بقطاع غزة اليوم الثلاثاء

شارع عمر المختار - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة، في غزة اليوم الثلاثاء: إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.



وأضافت: كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وتابعت إدارة المرور في غزة: أنه تم تسجيل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبعة حوادث مرورية، نتج عنها، وفاة الطفلة كفاح محمد شكشك (4 سنوات) إثر صدمها من قبل باص روضة من نوع مرسيدس، بمنطقة تل السلطان في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.