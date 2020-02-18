صدمة في أستراليا: ثلاثة من كل أربعة أشخاص تأثروا بالحرائق



وقال بيدل: "فقط 27% من المشاركين، ذكروا بأنهم يثقون أو يثقون كثيراً بالحكومة"، بانخفاض 11 نقطة في ثلاثة أشهر.



وأضاف: "هذا التراجع في الثقة، هو الأكبر الذي رأيته في حياتي في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن".



وسجل الاستطلاع انخفاضاً في الدعم بين مؤيدي الحكومة لبناء مناجم فحم جديدة من 72% قبل الأزمة، إلى 57% في كانون الثاني/ يناير.

رام الله - دنيا الوطنأفاد استطلاع، نشر الثلاثاء، أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص، تأثروا بحرائق الغابات المدمرة في أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، إضافة إلى تراجع الدعم للحكومة ولمشروعات بناء مناجم الفحم.وأظهرت الدراسة التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية، الضرر الهائل على المستوى الإنساني للأزمة، التي استمرت خمسة أشهر، وأودت بحياة أكثر من 30 شخصاً، ودمّرت آلاف المنازل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال الباحث الاجتماعي نيكولاس بيدل: "لقد أثّرت هذه الحرائق تقريباً في كل مواطن أسترالي، وسوف يعيش الكثير منا مع هذه الآثار لسنوات مقبلة".وأشار الاستطلاع، الذي شمل ثلاثة آلاف شخص إلى أن 14% من السكان تأثروا بشكل مباشر جراء الحرائق، وفقدوا منازلهم أو أجبروا على تركها.وإضافة إلى الثلاثة ملايين شخص هؤلاء، هناك 15 مليون أسترالي، تأثروا بشكل غير مباشر بدخان حرائق الغابات، أو إلغاء خطط تمضية إجازاتهم.وتسبب حجم التأثير الناتج عن الحرائق بصدمة للباحثين، كما أنه يتوقع أن يكون مقلقاً للحكومة في كانبرا، المتهمة بالفشل في التعامل مع الكارثة، وإهمالها مكافحة التغيّر المناخي.ويقول العلماء: إن سبب الحرائق في أستراليا، يعود إلى الجفاف، وتفاقم الظروف الجوية غير المناسبة بسبب التغيّر المناخي.وتعرض رئيس الوزراء سكوت موريسون لانتقادات، بسبب سفره لقضاء عطلة في هاواي خلال الكارثة.