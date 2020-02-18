حسين الشيخ يَرُد على وزير إسرائيلي زعم بأنه لا يوجد شعب فلسطيني





وأضاف: "ألا يعرف هذا الوزير، أن أجدادنا وآباءنا وأولادنا وأحفادنا، وُلدوا على هذه الأرض، واختلط عرقهم ودمهم مع ترابها، وبنوا حضارتها، أسماؤنا عربية، ولغتنا عربية، وثقافتنا عربية، لن أسأله هو عن أصوله؟ باقون هنا".



وكان وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسالئيل سموتريتش قال في كلمة له بـ (كنيست): إنه "لن تكون دولة فلسطينية؛ لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطنردّ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، على تصريحات لوزير إسرائيلي، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.وغرّد الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الوزير الإسرائيلي اليميني سموترش، يقول: لا وجود للشعب الفلسطيني حتى يكون له دولة".